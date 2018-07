Trento ai primi posti per numero auto elettriche

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Trento, con 14,2 auto elettriche ogni 1.000 abitanti, è al primo posto, nel rapporto tra autovetture elettriche e ibride ogni 1.000 abitanti, tra i capoluoghi di provincia e città metropolitana, seguita da Bolzano, con 9, e Aosta con 4,3. I dati - informa la Provincia di Trento - sono contenuti in un articolo del quotidiano online 'key4biz' che, trattando di auto elettriche ed ibride, cita anche Trento come città dove è più facile ricaricare le batterie delle 'e cars'.

Dal settembre del 2017 sono oltre 20 i milioni di euro stanziati dalla Provincia autonoma di Trento su 5 anni per promuovere azioni rivolte ai privati, alle aziende e agli enti locali. "Con le nuove opportunità offerte dalla tecnologia sta cambiando la cultura della mobilità e di conseguenza il mercato.

Il Trentino vuole essere all'avanguardia nel campo della mobilità elettrica, per essere sempre più sostenibile e rispettoso dell'ambiente", commenta l'assessore provinciale alle infrastrutture e all'ambiente Mauro Gilmozzi.