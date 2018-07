Libercafé riapre fino al 30 settembre

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Il Libercafé di piazza Dante a Trento riapre e rimane 'Bar alpino' per tutta l'estate, fino al 30 settembre. Lo ha deciso il Comune con un'assegnazione a titolo gratuito dell'immobile, grazie alla convenzione sottoscritta tra amministrazione e la sezione cittadina dell'Ana in occasione dell'Adunata dello scorso maggio.

La decisione è stata resa possibile grazie all'individuazione, da parte dell'Ana, di un nuovo socio disposto a gestire il locale, dopo che il precedente gestore aveva rinunciato all'incarico. Altro aspetto ritenuto importante, oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è quello "di presidio e controllo indiretto di piazza Dante. Nel frattempo il Comune lavorerà per programmare gli interventi edilizi di miglioramento della struttura, per i quali sarà necessario prevedere uno stanziamento di circa 45.000 euro, e che verranno realizzati prima della conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.