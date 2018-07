Automobilista muore uscendo da galleria

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Incidente stradale mortale la scorsa notte all'uscita della galleria di Martignano di Trento, lungo la statale della Valsugana, vittima un automobilista sessantenne del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, alla guida di un'utilitaria, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che prima si è schiantato contro il guardrail e poi si è ribaltato. Vano l'intervento dei soccorritori: l'uomo è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati.