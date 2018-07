Il Giro lago di Resia vince Khalid Jbari

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - Ha messo il turbo fin dal via e poi ha salutato gli avversari, Khalid Jbari, il marocchino (dal 2012 vive a Bolzano) che ha messo il proprio sigillo (50'09") alla 19/a edizione del Giro del lago di Resia di 15 km. Erano in 4.000 nella gara che ha celebrato anche il successo tra le donne della carabiniera Giovanna Epis (53'42").

Con una competizione che ha visto subito i protagonisti mettere in chiaro le proprie intenzioni, a nulla sono valsi gli sforzi di Andrea Soffiettini e Andrea Eugenio Astofi, finiti sul podio alle spalle di Jbari, staccati di oltre 40". Tra le donne a podio anche Nicole Svetlana Reina e la palestinese Mayada Sayyad.

Particolarmente soddisfatti gli organizzatori capeggiati da Gerald Burger, il quale ha annunciato la 20/a edizione in notturna.