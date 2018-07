A Dobbiaco la Miagi Youth Orchestra

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - La "Miagi Youth Orchestra", l'orchestra giovanile sudafricana, diretta da Duncan Ward, inaugurerà la 38/a edizione delle Settimane Musicali Gustav Mahler, sabato 14 luglio, alle ore 19, a Dobbiaco.

In tournée in Europa per il centenario della nascita di Nelson Mandela, l'orchestra farà tappa a Dobbiaco e suonerà brani di Mahler-Britten, Bernstein e Stravinski.

Con la creazione dell'Orchestra "Miagi" (acronimo per "Music is a great investment") Nelson Mandela ha realizzato il suo sogno di far suonare insieme ragazzi di diversa etnia e colore.

Domenica 22 luglio, sarà poi ospite del festival mahleriano la "Bundesjugendorchester" diretta da Elias Grandy con brani di Hindemith e Messiaen. La cantante Gerhild Romberger interpreterà i "Kindertotenlieder" di Mahler.