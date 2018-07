Elezioni: Panizza, Rossi è garanzia di successo

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - "La richiesta di riconferma del presidente Rossi rappresenta oggi, per la sua competenza, l'autorevolezza dimostrata e i risultati ottenuti, la migliore garanzia di successo alle prossime elezioni". Lo ha detto il segretario del Patt, Franco Panizza, nel corso del suo intervento alla prima riunione programmatica 'aperta' del Patt che si è svolta a Trento con la partecipazione del presidente della Provincia, Ugo Rossi, e della segreteria politica del partito.

La base del Patt, precisa una nota, "chiede e pretende rispetto. In questi mesi di trattative estenuanti non si è ancora arrivati a nessun risultato e a quasi 100 giorni dalle elezioni non si ha ancora la certezza su niente". La base autonomista ha espresso "unità e piena condivisione della linea politica seguita dal partito, ribadendo ancora una volta il totale e convinto appoggio alla ricandidatura del presidente Ugo Rossi".