Salto speciale, Coppa del Mondo torna in val di Fiemme

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - La Fis ha affidato al comitato trentino Fiemme Ski World Cup la doppia prova di Coppa del Mondo di salto speciale, in programma il 12 e 13 gennaio 2019, in concomitanza con la tre giorni di Coppa del Mondo di Combinata nordica, tappa ormai classica per lo stadio del salto di Predazzo e del centro del fondo di Lago di Tesero, giusto una settimana dopo la chiusura del Tour de Ski.

Le ultime gare di salto nella località trentina risalgono al 2013, in occasione dei Campionati del Mondo che portarono al successo il polacco Kamil Stoch (HS134) ed il norvegese Anders Bardal (HS106), con l'Austria che si aggiudicò l'oro nella gara a squadre. I saltatori più forti "volano" ad oltre 90 km/ora (il trampolino di Predazzo è uno dei più veloci al mondo) per atterrare oltre i 130 metri, con il record da eguagliare di 138,5 m. centrato nel 2013 da Eric Frenzel.