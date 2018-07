Lugo: Parlamentari contro Trento-Bolzano

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, a larghissima maggioranza, prende atto "con soddisfazione" della decisione annunciata dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa di impugnare i provvedimenti delle Province autonome che danno via libera al "prelievo" selettivo di lupi ed orsi. Secondo un documento predisposto dalla presidente Michela Vittoria Brambilla (FI) e dall'ufficio di presidenza, sottoscritto da numerosi parlamentari, le leggi devono essere impugnate "per violazione della Costituzione, della direttiva europea Habitat e delle norme nazionali". "I firmatari invitano le amministrazioni provinciali della Regione Trentino-Alto Adige, e tutte le amministrazioni regionali interessate al tema, a concordare con il ministero dell'Ambiente un piano per la gestione del lupo che faccia leva sulle numerose azioni alternative in grado di garantire la convivenza tra l'uomo e i grandi carnivori.