Calcio: Napoli, al via ritiro in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Circa trecento tifosi hanno accolto a Dimaro - Folgarida la squadra del Napoli che già nel pomeriggio ha iniziato la preparazione precampionato. Si tratta per gli azzurri dell'ottavo ritiro consecutivo in val di Sole.

Grande l'entusiasmo dei tifosi che hanno acclamato il nuovo allenatore Carlo Ancelotti che domani terrà la prima conferenza stampa.

La prima uscita ufficiale è prevista per sabato pomeriggio allo stadio Carciato a Dimaro: per motivi tecnico-organizzativi il triangolare con Pisa e Gozzano è stato annullato. Si torna quindi al programma iniziale con la sfida diretta tra gli azzurri e la formazione piemontese, neo promossa in Lega Pro. Il calendario delle amichevoli prevede poi due ulteriori appuntamenti allo Stadio Briamasco a Trento: domenica 22 luglio con il Carpi e domenica 29 luglio con il Chievo Verona, sempre con inizio alle 21.