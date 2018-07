Studenti liceo Maffei realizzano mappa 3D di Riva

(ANSA) - TRENTO, 9 LUG - Gli studenti del liceo Maffei di Riva del Garda hanno 'virtualizzato' siti e oggetti artisticamente rilevanti per la città. Per farlo hanno utilizzato 'Replicate', un'app sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento che permette la realizzazione di modelli 3D di oggetti ed edifici, grazie a fotografie scattate da un semplice smartphone.

Il risultato, ottenuto all'interno del programma di alternanza scuola-lavoro, con il supporto di Fbk, è una mappa in realtà aumentata. Durante le uscite sul campo gli studenti hanno avuto la possibilità di fotografare vari monumenti ed edifici rappresentativi, per ottenere modelli 3D grazie all'utilizzo dell'applicazione Replicoder. Gli edifici e i monumenti scansionati durante il progetto con Fbk seguono un percorso architettonico, presente a Riva del Garda, tracciato da dall'architetto Giancarlo Maroni, noto principalmente per il Vittoriale a Gardone.