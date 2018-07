A Monaco un planetario altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 5 LUG - A Garching, un sobborgo di Monaco di Baviera, ora le stelle si possono toccare grazie ad "Eso Supernova", centro astronomico all'avanguardia inaugurato lo scorso aprile, il cui involucro esterno in pannelli di alluminio curvati, con cupola stellata da 233 mq, è stato progettato, realizzato e messo in opera dalla "Frener & Reifer" di Bressanone, ditta specializzata in facciate.

Il centro ospita non solo il più grande planetario a 360° della Germania, ma anche una mostra interattiva che potrà essere visitata gratuitamente per tutto il 2018. La forma futuristica dell'edificio, ispirata a una coppia di stelle binarie, si deve al progetto architettonico firmato dallo studio "Bernhardt + Partner" di Darmstadt.