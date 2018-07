Olimpiadi 2026, Zaia in missione a Roma

(ANSA) - VENEZIA, 4 LUG - Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si trova a Roma per due incontri istituzionali, con al centro la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026.

Alle 10, Zaia incontra a Palazzo Chigi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti; a seguire, alle ore 13.00, il Governatore del Veneto sarà al Foro Italico, sede del Coni, per incontrare il Presidente Giovanni Malagò.

A entrambi, Zaia consegnerà e illustrerà personalmente il dossier della candidatura di Cortina Dolomiti Unesco, inviato e formalizzato ieri per le vie informatiche.