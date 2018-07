Maltempo: famiglia salvata a Cima Dodici

(ANSA) - BOLZANO, 4 LUG - Il violento nubifragio che si è abbattuto in val di Fassa non ha provocato danni solo a Moena, ma ha costretto gli uomini del Soccorso alpino ad un delicato intervento in alta quota che si è concluso in piena notte.

Una famiglia tedesca composta da tre persone - i genitori e un bambino di 10 anni, come racconta Trentino.online - stava facendo un'escursione sulla via ferrata Gadotti della cima Dodici quando è stata colta da una tempesta. Immediato l'intervento dell'Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino. I soccorritori hanno localizzato i tre escursionisti, illesi, sul sentiero sotto cima Dodici (a 2.400 metri ca. di altitudine). Li hanno raggiunti a piedi e accompagnati in sicurezza a valle.

In serata, infine, un altro gruppo di escursionisti è stato salvato dal soccorso alpino con l'elicottero dell'Aiut Alpin. I cinque tedeschi, illesi, sulla ferrata delle Mesules nel Gruppo del Sella (a 2.500 metri ca.), sempre in Val di Fassa, hanno chiesto aiuto dopo il violento temporale.