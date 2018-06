Corte conti contesta indennità dirigenti

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - La legittimità costituzionale dell'indennità dei funzionari della Provincia di Bolzano è stata sollevata dalle sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige. I rendiconti delle due Province autonome di Bolzano e Trento, come anche della Regione, sono stati comunque parificati con alcune eccezioni.

Come già avvenuto negli anni scorsi, la Corte dei conti ha nuovamente contestato l'indennità dei dirigenti della Provincia di Bolzano, come anche quella dei funzionari regionali. La procuratrice Daniela Morgante ha contestato sia il modello altoatesino, perché rappresenterebbe una sorta di automatismo, come anche la recente interpretazione autentica della Provincia.

Il governatore Arno Kompatscher ha invece negato qualsiasi forma di automatismo, perché il ruolo di coordinamento e responsabilità viene regolamentato tramite contratto collettivo.

Kompatscher ha inoltre ricordato che la recente riforma è stata concordata con il governo Gentiloni, che appunto non l'ha impugnata.