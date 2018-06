Nuova divisa per vigili urbani Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - New look per i vigili urbani di Bolzano. Oltre alla tradizionale camicia azzurra ed al cappello bianco, è comparsa una nuova uniforme: polo bicolore e cappellino con visiera. Si tratta di una maglietta in tessuto tecnico, con protezione dai raggi UV, caratterizzata nella parte superiore da una colorazione gialla ad alta visibilità ed da una fascia catarifrangente all'altezza del torace. Nuovi anche i pantaloni abbinati alla polo, bielastici e dotati di comode tasche laterali. La nuova divisa permetterà agli agenti un maggiore comfort e libertà di movimento nella quotidiana attività operativa su strada.