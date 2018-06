'LibrinpArco', 4 giorni di festa del libro

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Per quattro giorni, dal 28 giugno al primo luglio, Arco verrà animata da presentazioni di libri e incontri con l'autore, dibattiti, laboratori per bambini e ospiterà 25 case editrici indipendenti del territorio provinciale e nazionale.

La rassegna, alla sua prima edizione, si chiama 'LibrinpArco', ed è nata dalla collaborazione tra l'assessorato alle Attività culturali del Comune di Arco, l'Apt del Garda trentino, il sistema bibliotecario trentino, l'associazione 'EquiLibri' e il gruppo editoriale Tangram. Sotto la veranda del Casinò municipale, la mostra mercato, gestita dagli stessi editori proporrà novità editoriali per tutti i gusti. La 'tessera del lettore forte' riconoscerà uno sconto particolare agli appassionati che troveranno più libri di loro gradimento.

Si potrà far colazione o gustare un aperitivo con l'autore del giorno, ascoltare un concerto di musica barocca intervallato dalla lettura di poesie, vedere un documentario con la presenza della regista e assistere a spettacoli teatrali.