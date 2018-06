Sicurezza sul lavoro: sciopero metalmeccanici in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - I sindacati Fiom e Uilm del Trentino hanno proclamato per giovedì 28 giugno 4 ore di sciopero per tutto il settore metalmeccanico, industria e artigianato sul tema della sicurezza sul lavoro. L'astensione dal lavoro sarà nelle ultime 4 ore di ciascun turno.

"Di fronte ai numeri impressionanti di morti e feriti sul lavoro di fronte alle crescenti problematiche riguardanti la salubrità degli ambienti di lavoro e le malattie professionali - - si legge in una nota - pretendiamo dalle aziende maggiore attenzione e maggiori investimenti sulla salute e la sicurezza, e ci appelliamo alle istituzioni pubbliche affinché siano inasprite le normative e soprattutto affinché l'attività di vigilanza e controllo sia più puntuale, celere ed efficace".