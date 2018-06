Doping: biathlon, processo Taschler da rifare

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - La Cassazione ha annullato la sentenza della corte d'Appello di Bolzano che aveva condannato l'ex ct biathlon ed ex vicepresidente della Federazione mondiale biathlon Gottlieb Taschler a un anno di reclusione, suo figlio e biatleta Daniel Taschler a 9 mesi, e il medico sportivo Michele Ferrari a un anno e sei mesi per concorso. Il processo d'Appello dovrà ora essere ripetuto a Trento.

I due Taschler erano rimasti coinvolti in uno dei due filoni della maxi inchiesta sul doping della Procura di Padova, insieme con Ferrari, medico gia' inibito per doping, al quale il padre si era rivolto per il figlio. Gli atti relativi ai Taschler erano poi stati trasferiti per competenza a Bolzano, dato che i fatti contestati si sarebbero svolti ad Anterselva, in Alto Adige, fra il 2010 e il 2011.

Il procedimento ora rischia la prescrizione.