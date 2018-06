Almaviva, nuova sede in Polo Meccatronica

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Almaviva ha scelto Polo Meccatronica, l'incubatore hi-tech di Trentino Sviluppo, per aprire una nuova sede dedicata a potenziare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie legate alla meccatronica, all'industria 4.0, all'energy management, al mobile e alla mobility.

Operativo dal mese di luglio, l'insediamento - sottolinea Trentino Sviluppo - accresce il rapporto con il territorio trentino, anche attraverso la ricerca di personale qualificato e il potenziamento di partnership e collaborazioni con le realtà insediate. "Più Polo Meccatronica cresce nelle sue diverse componenti dagli spazi per le aziende ai laboratori di ricerca e prototipazione, passando per una presenza sempre più qualificata delle scuole, più questo luogo diventa interessante per le grandi imprese che vi trovano un contesto particolarmente dinamico e stimolante", osserva Sergio Anzelini, consigliere delegato di Trentino Sviluppo.