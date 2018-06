Zanzare aliene, nuove strategie contro epidemie

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Confermate scientificamente le migliori strategie per il controllo delle zanzare aliene, ovvero la combinazione di larvicidi, adulticidi e rimozione dei siti di riproduzione delle zanzare. Ciò grazie ad uno studio condotto dai ricercatori del Centro Dondena dell'Università Bocconi di Milano, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento, la Fondazione Mach di San Michele all'Adige, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Istituto Superiore di Sanità di Roma, e pubblicato su Scientific Reports.

I larvicidi hanno dimostrato di essere più vantaggiosi all'inizio dell'estate e nelle stagioni più calde, mentre gli adulticidi dovrebbero essere preferiti in autunno e nelle stagioni più fredde. I risultati di questo lavoro - dicono i ricercatori - forniscono indicazioni utili a sostegno di decisioni urgenti da parte delle autorità sanitarie pubbliche in risposta alle emergenti epidemie di zanzare.