Vaso da Guinness per l'albero di Sissi

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - E' il simbolo del Palais Campofranco che si affaccia su piazza Walther, il salotto buono di Bolzano. Il Ginkgo biloba vanta una lunga e reale storia.

Si tratta infatti di un regalo dell'imperatrice Sissi a suo zio Heinrich. L'albero oggi è protagonista del progetto di recupero dello storico palazzo.

Nel cortile interno del Palais Campofranco sono in corso i lavori per la realizzazione di negozi e ristoranti. Per salvare l'albero è stato realizzato un vaso da record con un diametro di quasi dieci metri. "L'albero - spiega l'architetto Michele Stramandinoli - è un monumento naturale, con una sua storia.

Sissi ha fatto arrivare questa pianta esotica a Bolzano. E' sopravvissuto a due guerre ed è stato sfiorato da una bomba.

Conservarlo è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo". "Tutto il progetto si sviluppa intorno a questo vaso", aggiunge soddisfatto il project manager Ferdinand Huyn.

Il Ginkgo necessita di almeno 200 litri d'acqua al giorno.