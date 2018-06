25.000 insetti donati a Comune di Rovereto

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 22 GIU - Una collezione privata di 25.000 insetti ortotteroidei è stata donata al Comune da un appassionato entomologo, Paolo Fontana, ed è stata affidata alla Fondazione Museo civico di Rovereto. Lo rende noto il Comune.

La donazione annovera esemplari di insetti appartenenti all'ordine degli ortotteri (cavallette) in scatole entomologiche. Si tratta di esemplari raccolti in varie parti del mondo corredati da dati di località, il che ne fa una collezione dall'elevato valore scientifico utilizzabile anche per future ricerche, ad esempio di tipo genomico o ambientale.

La collezione comprende inoltre 200 esemplari sui quali si è basata la descrizione di 200 specie del tutto nuove per la scienza. Il valore scientifico della collezione risulta inestimabile (ai soli fini fiscali è stimata intorno ai 25.000 euro).