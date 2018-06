Tentata rapina a benzinaio a Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Tentativo di rapina ieri sera, verso le ore 20, a un distributore di benzina a Brunico. L'uomo è entrato nel bar della stazione di servizio, parzialmente travisato, minacciando la commessa con una pistola verosimilmente giocattolo. Alla reazione spaventata della donna l'uomo è scapato a piedi. Sul posto sono prontamente intervenute diverse pattuglie dei carabinieri di Brunico ma le ricerche dell'uomo hanno al momento dato esito negativo.

Gli inquirenti per il momento escludono che si tratti della stessa persona che ha messo a segno la rapina in banca a Perca, ma sono in corso degli accertamenti.