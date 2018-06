Festivolare 2018 a Trento, torna a settembre

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - Torna a settembre, all'aeroporto Caproni di Trento, Festivolare, una manifestazione per la divulgazione professionale e spettacolare delle pratiche del volo in tutte le sue forme.

L'appuntamento, dal 14 al 16 settembre, è alla quarta edizione ed è dedicato agli appassionati, alle famiglie e ai curiosi. Il 14 sono in programma su prenotazione attività di volo insieme a campioni mondiali acrobatici, piloti nazionali e locali con voli in formazione, voli con mongolfiera vincolata, voli in elicottero e seminari di fotografia dedicati al mondo dell'aviazione.

Si potranno trovare esposizioni statiche e dinamiche, seminari di approfondimento, partecipazione di velivoli storici e moderni provenienti da fuori provincia e taluni anche dall'estero, attività con droni, simulatori di volo, aeromodellisti, paracadutisti, elicotteri e spazi culturali.

