Estate: torna 'Vivere il parco' a Levico Terme

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - Torna anche quest'estate al Parco di Levico Terme, in Trentino, l'iniziativa 'Vivere il parco', con eventi culturali negli spazi del parco asburgico.

Il programma di quest'anno comprende l'itinerario musicale di qualità, 'Parco di Note', un insieme di concerti pensati per portare i suoni del mondo fra gli alberi e i fiori del parco, fra jazz, musica barocca, world music e composizioni classiche.

Il primo appuntamento è previsto per il 27 giugno alle 21, con il Max De Aloe Quartet che presenta Björk on the Moon, un progetto che affronta in chiave jazz le composizioni dell'universo musicale di Björk.

Ci saranno inoltre le visite botaniche guidate al parco, con la possibilità di ammirare e di identificare i principali alberi del parco e di conoscere elementi della storia del parco.

L'appuntamento è per ogni martedì dal 26 giugno al 4 settembre alle 14. (ANSA).