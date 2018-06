Precipita con trattore e muore

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - Un contadino è morto precipitando con il suo trattore durante lavori per la raccolta del fieno.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a 1.500 metri a Lana di Gais, in Valle Aurina, in Alto Adige. Karl Walcher, 35 anni, stava lavorando i campi per raccogliere il fieno quando improvvisamente è scivolato con il suo mezzo agricolo precipitando per un centinaio di metri. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre al soccorso alpino e all'elicottero Pelikan 2, anche i vigili del fuoco di Villa Ottone. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge.