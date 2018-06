Tunnel Brennero, Baviera in ritardo

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - In Baviera la tratta d'accesso al tunnel del Brennero, nella migliore delle ipotesi, entrerà in funzione solo nel 2038, ovvero una decina di anni dopo l'inaugurazione del tunnel del Brennero. Lo annuncia la Tiroler Tageszeitung. Secondo il giornale, attualmente sono in discussione sette diversi tracciati per la ferrovia tra il confine austro-tedesco a Kufstein e Rosenheim, ma nessuno dei sette è incontestato. La linea ferroviaria con l'inaugurazione del tunnel del Brennero dovrà avere una capienza di 400 treni al giorno, per non creare un collo di bottiglia.

"Meglio tardi che mai", commenta il governatore tirolese Guenther Platter sul giornale, dicendosi "disincantato". "Quando si tratta di traffico, ho imparato a valutare la Baviera sui fatti e non sulle parole", aggiunge Platter, auspicando che Monaco "almeno modernizzi subito l'attuale linea ferroviaria" in tempo per l'entrata in funzione della galleria.