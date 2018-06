Stazione corriere apre con scuole

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - La nuova stazione delle autocorriere a Bolzano entrerà in funzione con il nuovo anno scolastico. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher che ieri ha firmato un contratto con l'ad di Rfi Maurizio Gentile.

L'accordo autorizza la Provincia ad utilizzare la porzione dell'areale ferroviario, dove attualmente viene realizzata la nuova stazione delle autocorriere. Kompatscher è anche intervenuto su un altro accordo, firmato ieri con Rfi e Terna che prevede la rimozione di gran parte dei 900 piloni di alta tensione in Valle Isarco. "Si tratta - ha detto - di un accordo storico. Saranno appunto investiti 220 milioni di euro per il più grande progetto di questo genere in Italia".