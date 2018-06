Rapina in banca a Perca, come nel 2014

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Rapina in banca nel primo pomeriggio a Perca, in val Pusteria. Verso le ore 13, un uomo con il volto coperto, armato di una pistola forse giocattolo, è entrato all'interno della locale filiale della Cassa Rurale chiedendo la consegna del denaro contante.

Presenti all'interno della banca alcuni impiegati e clienti che non hanno opposto alcuna resistenza. L'uomo, che parlava in tedesco, si è fatto consegnare poche migliaia di euro e poi si è dato ad una precipitosa fuga. Quando è stato lanciato l'allarme sono giunte sul posto numerose pattuglie dei carabinieri di Brunico e diverse pattuglie delle forze dell'ordine si sono messe alla ricerca del soggetto che però è riuscito a dileguarsi. Nessuno è rimasto ferito nel corso della rapina.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

L'ultima rapina in banca in Alto Adige fu messa a segno il 14 aprile del 2014 proprio alla Cassa Rurale di Perca. Il bottino fu di 25.000 euro.