Prosegue cantiere più alto d'Europa

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Entro autunno verranno completati i lavori sul Piccolo Cervino, dove è in corso la costruzione della funivia trifune più alta del mondo, che permetterà di raggiungere i 3.883 metri di quota del Matterhorn glacier paradise. Una volta terminati i lavori, iniziati nella primavera 2016, il nuovo impianto dell'altoatesina Leitner migliorerà il collegamento tra il versante svizzero e quello italiano e permetterà di raggiungere tutto l'anno il Cervino con i suoi 360 km di piste.

L'impianto avrà una capacità di trasporto di 2.000 persone all'ora, che potranno raggiungere la stazione a monte più alta del mondo. Al momento è in corso la messa in funzione della stazione a valle e la fune portante è in opera, e per luglio è prevista la posa della fune traente; successivamente verrà completata la stazione a monte e verranno consegnate le nuovissime cabine "Symphony" disegnate da Pininfarina, il famoso studio di design italiano, alcune delle quali saranno impreziosite da luccicanti cristalli Swarovski.