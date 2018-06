Mela e salute, scoperto il percorso dei polifenoli

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Nuove prospettive nella ricerca riguardo al rapporto fra mela e salute. Sono state infatti scoperte le complesse trasformazioni dei polifenoli in 110 forme chimiche biodisponibili all'organismo umano evidenziando il ruolo decisivo del microbiota intestinale nell'azione benefica di questi composti bioattivi. Il tutto grazie ad una ricerca condotta dalla Fondazione Edmund Mach (Fem) in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), finanziata dal progetto Ager Melo, pubblicata sulla rivista Food Research International.

I risultati - dicono i ricercatori - forniscono informazioni essenziali per mappare la nutri-cinetica, ossia il transito nel corpo umano delle molecole che possono avere una reale attività protettiva sulla salute dell'uomo, e propongono una metodologia innovativa basata su tecniche multi-omiche (metabolomica e metagenomica) per correlare la biodisponibilità alla composizione del microbiota intestinale.