Basket: Trento, saremo più competitivi

"C'è differenza fra vittorie e successo, il fatto che non si vinca non significa che non si è fatto un grandissimo lavoro. Proveremo anche in futuro ad essere competitivi a tutti i livelli, proveremo a tornare a momenti come le finali Scudetto e cercheremo di affrontarli con più esperienza e con qualcosa in più per vincere". Così il general manager della Dolomiti Energia Trentino, Salvatore Trainotti, a proposito della sconfitta dell'Aquila Trento nella finale scudetto contro Milano, durante il saluto ai tifosi bianconeri oggi a Trento.

"Dopo gara-5 - ha aggiunto - Milano ha alzato il suo livello, ha meritato di vincere dopo aver giocato dei playoff in grande crescita. Non ripartiremo da gara-6 delle finali Scudetto, ripartiremo dalle situazioni di difficoltà che abbiamo vissuto ad inizio stagione per provare ad avere un'estate ed un precampionato migliore, pronti per la Supercoppa che riaprirà la nostra prossima annata".