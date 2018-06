Pallavolo: Trentino Volley, entra Codarin

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Il centrale Lorenzo Codarin, dopo avere completato l'intera trafila nel vivaio trentino e vissuto le ultime tre stagioni in prestito in Serie A2 fra Potenza Picena e Brescia, da agosto approderà in SuperLega per vestire la maglia della Diatec Trentino.

Codarin, 21 anni, di origine friulana, ritorna quindi a Trento dove arrivò giovanissimo nel 2011. Nelle due annate più recenti in Serie A2 si è distinto soprattutto per le sue ottime qualità mostrate a muro, realizzando 149 punti e chiudendo al quinto posto assoluto nella classifica di rendimento della stagione appena conclusa riservata a questo fondamentale. "Appartiene a quel gruppo di giocatori che fra il 2012 e il 2015 ha vinto tutto a livello giovanile con la maglia di Trentino Volley - ha confermato il presidente della società, Diego Mosna - e raggiunge proprio oggi in prima squadra due suoi compagni dell'epoca, come Giannelli e Cavuto". (ANSA).