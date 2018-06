Scuola: stabilizzazioni per 300 in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Stabilizzazioni in vista per la scuola dell'infanzia in Trentino, secondo quanto annunciato dal governatore, Ugo Rossi, nella conferenza stampa che segue la riunione della giunta.

Tre le misure di stabilizzazione e assunzione rivolte al personale scolastico previste dal 'Programma della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018-2019' la prima recepisce quanto indicato nella legge di stabilità e riguarda la stabilizzazione del personale ausiliario in organico (cuochi e operatori d'appoggio), una seconda misura è rivolta al personale ausiliario extraorganico (figure assegnate per funzioni integrative al servizio) e una terza prevede nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole provinciali ed equiparate, sia sui posti vacanti, che sul completamento a tempo pieno di posti a tempo parziale.

Le misure riguarderanno complessivamente circa 300 persone e insieme a offerta diffusa e attenzione al trilinguismo comporteranno un investimento totale pari a 89,5 mln di euro.

