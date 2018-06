Prete condannato per avere preso soldi della parrocchia

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Ha patteggiato ed è stato condannato a quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa l'ex parroco di Chizzola, in Trentino, don Ezio Seppi, per essersi appropriato indebitamente dei soldi della parrocchia. Si tratta di denaro che avrebbe utilizzato per fronteggiare il ricatto di un uomo, condannato a sua volta a tre anni e sei mesi per estorsione e sfruttamento della prostituzione nei confronti di due ragazze, che avrebbero circuito l'anziano sacerdote.

Già rimosso dall'incarico di parroco, ha risarcito la curia vendendo un appartamento privato. (ANSA).