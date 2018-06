Identificato cadavere in mare, è Rocca

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - E' di Fabrizio Rocca, il giovane bolzanino scomparso, il cadavere in avanzato stato di saponificazione, ritrovato cinque giorni fa nelle acque intorno all'isola di Soffi, tra la Costa Smeralda e Porto Rotondo, di fronte al golfo di Cugnana, dagli uomini della Guardia Costiera di Olbia. Lo comunica su Facebook Gianfranco Piscitelli, presidente dell'Associazione Penelope Sardegna.

Del 22enne non si avevano più notizie dal 14 maggio scorso, quando era scomparso a Porto Rotondo dove era da poco arrivato per lavoro. "Purtroppo - scrive Piscitelli - una attesa brutta notizia: il corpo rinvenuto in mare è proprio dello scomparso Fabrizio Rocca. Conferme dal dna. Ci uniamo affettuosamente al dolore della famiglia. Riposa in pace Fabrizio, che la terra ti sia lieve. Un grazie a chi ha dato il massimo impegno nel cercarlo", conclude.