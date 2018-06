Famiglia: accordo europeo su politiche Family

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - È stato siglato oggi in Provincia a Trento un accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'European Large Families Confederation (Elfac), la Confederazione europea che riunisce le Associazioni nazionali delle famiglie numerose, rappresentata dalla neopresidente Regina Maroncelli.

Obiettivo comune dei due enti è sviluppare in Europa una cultura promozionale del benessere familiare e della natalità tramite la diffusione dello standard di Comune amico della famiglia e del marchio 'Family in Europe', sulla base dell'esperienza già sviluppata in ambito trentino.

Con l'accordo prima approvato in Giunta lo scorso 25 maggio e poi sottoscritto il 2 giugno a Szczecin in Polonia, oggi è stato deliberato l'impegno delle parti a costituire un omonimo 'Network europeo dei Comuni amici della famiglia', utilizzando il know how trentino e coinvolgendo inizialmente cinque Paesi: Spagna, Ungheria, Germania, Polonia e Portogallo. (ANSA).