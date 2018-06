Centro S.Chiara Trento, Nardelli confermato direttore

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Francesco Nardelli è stato confermato direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento per il prossimo triennio.

Lo ha nominato il consiglio di amministrazione del Centro che ha preso atto del verbale presentato dalla commissione di valutazione istituita per la selezione pubblica.

"Tale conferma - si legge in una nota - consente al dott.

Nardelli di portare avanti il lavoro realizzato nei precedenti mandati, dal 2012 al 2018, mantenendo la linea di continuità che ha caratterizzato le attività svolte dal Centro Servizi Culturali S. Chiara negli ultimi anni".