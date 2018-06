Platter invita Toninelli e Scheuer

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Il governatore tirolese Günther Platter ha mandato una lettera d'invito ai ministri dei trasporti Danilo Toninelli ed al suo omologo tedesco Andreas Scheuer per invitarli ad un sopralluogo per constatare di persona gli effetti del transito dei mezzi pesanti lungo l'asse del Brennero. Platter, che al vertice sui transiti dei tir lo scorso 12 giugno a Bolzano non ha firmato il "Memorandum of understanding", ha detto che da parte tirolese ci saranno ulteriori regolamentazioni e proibizioni. Da subito saranno incrementati ulteriormente i controlli dei camion, ha aggiunto Platter in una conferenza stampa con la sua vice Ingrid Felipe.

Entro il 3 ottobre, data in cui si riunisce il consiglio del Land Tirol, si intende preparare una delibera per incrementare il divieto di trasporto settoriale per alcune merci e il divieto di transito nelle ore notturne, ha detto Platter ai giornalisti a Innsbruck, scrive la Tt di Innsbruck.