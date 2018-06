Accordo fra Fondazione Mach e Apot

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - Sottoscritto da Fondazione Edmund Mach e Apot il programma dei servizi 2018. Articolato in 21 schede, prevede il contributo dei produttori per oltre 300.000 euro.

Le attività previste spaziano da interventi a supporto del sistema di certificazione e all'esecuzione dei controlli previsti per la produzione integrata fino ad iniziative "più specificatamente indirizzate a validare ed implementare soluzioni tecniche che migliorino la compatibilità ambientale della produzione melicola".

"La formalizzazione del programma dei servizi 2018 tra Apot e la Fondazione Mach - dice il direttore Apot, Alessandro Dalpiaz - conferma la serietà dei frutticoltori nella formazione su temi basilari, come la certificazioni e la sicurezza, ma anche la costanza nel cercare soluzioni innovative per avvicinarsi progressivamente agli obiettivi di rispetto ambientale e della salute dei cittadini e degli operatori alla base del progetto di 'sostenibilità'".