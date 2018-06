Sparkasse, nessun legame con Lega

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - "Non c'è nessun legame della Sparkasse con la Lega Nord". Lo afferma il presidente dell'Istituto bancario altoatesino Gerhard Brandstaetter. "Anni fa è stato chiuso un conto corrente attivo presso la filiale di Milano e da allora non ci sono più stati rapporti", sottolinea Brandstaetter. "Per quanto riguarda invece il Lussemburgo si tratta di normali obbligazioni e attività di tesoreria", prosegue il presidente della Sparkasse. "I controlli della Guardia di Finanza sono legittimi e non riguardano solo la Sparkasse ma anche altri istituti e non potranno appurare altro", conclude Brandstaetter.