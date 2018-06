Brennero,italiano schiacciato da suo tir

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - Un camionista italiano di 49 anni ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente al Brennero.

Nella stazione intermodulare sul versante austriaco del valico, l'uomo stava caricando il rimorchio del suo tir su un treno della cosiddetta autostrada viaggiante Rola, quando questo - forse per un errore nell'utilizzo del sistema autofrenante - si è messo in moto. Il camionista - così la polizia austriaca all'agenzia Apa - ha ancora tentato di fermarlo con le sue mani, ma è stato schiacciato tra il rimorchio e un tir tedesco, morendo sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dell'altro camionista e di alcuni addetti della Rola.