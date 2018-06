Operativo stabilimento Mariani a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Inaugurato oggi a Rovereto il nuovo stabilimento della Mariani Spa del Gruppo Omr, in via del Garda, nel sito industriale dove un tempo operava Gallox. Stabilimento rinato a seguito di un'intesa con Provincia e Trentino Sviluppo siglata nel novembre 2015 dopo il fallimento della Gallox.

Dopo due anni di lavori, gli investimenti nella nuova fabbrica, dove si producono anche le coppe olio delle nuove Alfa Stevio e Giulia, hanno superato i 18 milioni di euro, 12 in macchinari e nuove linee produttive e 6 per la parte edile, e i lavoratori occupati da Mariani sono saliti da 150 a 200.

"Abbiamo trattenuto in Trentino un'industria importante e l'abbiamo stimolata addirittura a raddoppiare di fatto i suoi volumi, sia economici che, in prospettiva, anche occupazionali", ha sottolineato il vicepresidente della Provincia, Alessandro Olivi "Devo ringraziare la lungimiranza, la tenacia e la volontà della Provincia che mi ha convinto a rimanere in Trentino ", ha detto Marco Bonometti, presidente di Omr.