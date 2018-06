Fulmine sfiora escursionisti in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Sette escursionisti sono finiti in ospedale, dopo essere stati sfiorati da un fulmine durante una gita sulla Plose, in valle Isarco. Fortunatamente nessuno è grave.

L'incidente si è verificato verso le ore 13 in zona Monte Forca, come scrive il portale news Stol.it. Il gruppo stava effettuando un escursione, quando è stato sorpreso da un temporale, che sono molto frequenti in questi giorni in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e gli elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 2 dell'Emergenza Alto Adige.

Sette persone sono state accompagnate all'ospedale di Bressanone, dove sono state riscontrate ferite lievi e medie.