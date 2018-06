Ciclismo: mtb, Paez vince la 100 km dei Forti

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Il colombiano Leonardo Paez si è aggiudicato per la sesta volta la 100 km dei Forti a Lavarone, in Trentino. Valevole come terza tappa di Trentino Mtb, il cui percorso classic ha concluso il 1000Grobbe Bike Challenge, completato da Lavarone Bike e Nosellari Bike delle giornate precedenti, la maratona sull'Alpe Cimbra ha visto secondo il campione italiano Juri Ragnoli, vittima di una foratura, terzo l'ex campione del mondo marathon Roel Paulissen.

La veronese Lorena Zocca, complice anche un imprevisto capitato alla terza classificata, Selene Colombi, si porta a casa il marathon e balza in testa alla classifica assoluta di Trentino Mtb. Seconda la toscana Beatrice Balducci.

Stefano Dal Grande si aggiudica invece il percorso classic, conquistando la terza sfida in altrettante giornate, trionfando nel 1000Grobbe Bike Challenge, così come Eloise Tresoldi, nonostante la bergamasca oggi abbia dovuto arrendersi alla strapotere di Chiara Burato nella gara classic, più "fresca" delle altre atlete. (ANSA).