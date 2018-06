Polizia controlla studenti Rovereto a feste fine anno

(ANSA) - TRENTO, 8 GIU - Ottanta giovani sono stati controllati dalla polizia nei parchi di Rovereto durante le feste per l'ultimo giorno di scuola. Due i denunciati per possesso di hashish.

Gli agenti del Commissariato cittadino sono stati aiutati anche dai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Milano e hanno presidiato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi, dalla stazione ferroviaria ai principali parchi cittadini, in particolare i giardini di piazzale Orsi e della chiesa delle Grazie, i giardini Perlasca e quelli di via Dante.

L'attività svolta ha portato alla denuncia per detenzione di sostanza stupefacente di due ragazzi cui sono stati sequestrati sei involucri di hashish per un totale di circa 10 grammi ed una modesta quantità di marijuana. Altra marijuana è stata rinvenuta dalla polizia anche tra siepi ed arbusti, evidentemente gettata via in fretta all'arrivo delle pattuglie.