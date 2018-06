Air Dolomiti cerca personale in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - Anche in Alto Adige Air Dolomiti è alla ricerca di assistenti di volo. A settembre quattro giornate saranno dedicate alla selezione di candidati che potranno entrare a far parte della compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa.

Le selezioni sono rivolte esclusivamente a chi non è ancora in possesso del Cabin Crew Attestation e si terranno, per quanto riguarda l'Alto Adige, il 25 settembre a Bressanone e il 26 settembre a Merano. "Il talento più ricercato è sapersi prendere cura degli altri con gentilezza e professionalità. L'orgoglio di indossare una divisa, ottime competenze linguistiche (inglese e tedesco obbligatori), puntualità e flessibilità completano il profilo del perfetto assistente di volo Air Dolomiti", si legge in una nota.