Scuola: novità per adulti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - Ci sono novità in Trentino per gli adulti che decidono di intraprendere o completare un percorso scolastico. Il nuovo quadro provinciale dell'offerta scolastica rivolta all'istruzione degli adulti prevede l'introduzione del percorso di elettronica e elettrotecnica, rispettivamente agli Istituti tecnico economico e tecnologico Floriani di Riva del Garda e Buonarroti-Pozzo di Trento. Negli istituti Guetti di Tione e Buonarroti-Pozzo di Trento viene inoltre introdotto il percorso di informatica e telecomunicazioni.

Sono confermati i centri Eda presenti sul territorio, mentre i percorsi liceali saranno svolti al liceo Rosmini di Trento. Il nuovo quadro provinciale dell'offerta scolastica per l'istruzione degli adulti sarà in vigore già dal prossimo anno scolastico. (ANSA).