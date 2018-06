Governo: Stefani, autonomia Veneto e Lombardia nel contratto

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - "Ritengo che voi non siate dei privilegiati. Potere gestire la propria autonomia non è un privilegio. Io vorrei che il mio Veneto potesse essere come voi.

Siete quindi il nostro modello di riferimento". A dirlo, dalle pagine del quotidiano locale 'Trentino', è Erika Stefani, ministra degli affari regionali, a proposito dell'autonomia speciale del Trentino.

Quanto all'attuazione dell'autonomia per Veneto e Lombardia, aggiunge: "Sul tema ci abbiamo messo la faccia, abbiamo preteso fosse inserita nel 'contratto'. In Veneto e in Lombardia l'hanno sostenuta: l'autonomia è una rivoluzione e non mi aspetto che piaccia a tutti. Il percorso però è tracciato e non saranno cavilli o manovre di palazzo a fermare la volontà del popolo".