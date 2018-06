Cade aereo in Trentino:Agenzia sicurezza volo apre inchiesta

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - L' Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente occorso oggi, presso il Monte Croce in Trentino, all'aeromobile Cessna C152 (marche di identificazione I-SVFG), provocando il decesso di uno dei due occupanti.

Il velivolo, impegnato in un volo didattico, era decollato dall'aeroporto di Bolzano. Un investigatore dell'Agenzia sta andando sul sito dell'evento per svolgere un "sopralluogo operativo". (ANSA).